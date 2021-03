Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Körperverletzung

Gengenbach (ots)

Mit einer Spraydose und einer Shisha haben sich zwei Männer am Dienstagabend gegenseitig verletzt, nachdem sie in der Brückenhäuser Straße aufgrund von Mietfragen in Streit gerieten. Einer der Männer wurde bei dem Streit gegen 18:45 Uhr am Kopf verletzt und suchte daraufhin selbstständig ein Krankenhaus auf. Die Ermittlungen zur wechselseitigen Körperverletzung werden nun von den Beamten des Polizeipostens Gengenbach geführt.

