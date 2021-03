Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Vorfahrt missachtet

Rastatt (ots)

Ein 72 Jahre alter Ford-Lenker hat am Dienstagnachmittag die Vorfahrt einer VW-Fahrerin missachtet und hierdurch einen Zusammenstoß verursacht. Der mutmaßliche Unfallverursacher war kurz vor 17 Uhr auf der Röttererbergstraße in Richtung Berliner Ring unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge an der Kreuzung mit der Franz-Philipp-Straße die Vorfahrt einer von rechts herannahenden und bevorrechtigten VW-Fahrerin missachtete. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Es blieb jedoch glücklicherweise beim Blechschaden - weder die Insassen des Fords noch die 49-jährige VW-Fahrerin trugen Verletzungen davon. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

