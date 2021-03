Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl- Markise touchiert

Bühl (ots)

Am Dienstagvormittag blieb ein Daimler-Benz Sprinter in der Innenstadt an der Markise eines Eiscafés hängen und fuhr offenbar einfach weiter. Ein Zeuge beobachte um 11:20 Uhr, wie der etwa 40 bis 45 Jahre alte Mercedes-Fahrer auf dem Johannesplatz die Markise touchierte, dies möglicherweise gar nicht bemerkte und weiter fuhr. Die Ermittlung des Verantwortlichen dürfte anhand des abgelesenen Kennzeichens absehbar sein. An der nicht mehr voll funktionsfähigen Markise entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

