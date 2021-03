Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Nach Diebstahl Führerschein abgenommen

Achern (ots)

Der Diebstahl einer Kiste Bier aus einem Lebensmittelgeschäft in der Fautenbacher Straße hat am Dienstagnachmittag gegen einen 38 Jahre alten Mann weitere polizeiliche Maßnahmen ins Rollen gebracht. Der Enddreißiger wurde um 16:15 Uhr dabei beobachtet, wie er die alkoholische Erfrischung aus dem Markt trug, in einen Wagen einlud und damit letztlich davonfuhr, ohne hierfür eine vorherige Bezahlung geleistet zu haben. Bei der Überprüfung einer hinzugezogenen Streife des Polizeireviers Achern/Oberkirch stellte sich heraus, dass gegen den 38-Jährigen eine behördliche Anordnung zur Einziehung für dessen Fahrerlaubnis vorlag. Ferner kam nach einem Schnelltest ans Tageslicht, dass der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen hinter dem Steuer seines Autos gesessen hatte. Ein während des Drogentests initiiertes Täuschungsmanöver, bei dem der Verdächtige versuchte, eine mitgeführte Flüssigkeit zur Untersuchung abzugeben, flog auf und blieb somit erfolglos. In der Folge musste der Mann neben seinem Führerschein auch eine Blutprobe abgeben und muss sich nun ferner verschiedenen Ermittlungsverfahren stellen.

/cw /wo

