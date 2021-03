Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten, B 33 - Schwerer Verkehrsunfall - Polizei sucht blauen Sattelzug -Nachtragsmeldung-

Berghaupten (ots)

Nach dem Verkehrsunfall am Nachmittag, bei dem ein 69 Jahre alter Rollerfahrer verstarb, sind die Unfallaufnahme und die Fahndung nach dem flüchtigen Sattelzug noch im Gange. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah gegen 15:35 Uhr der noch unbekannte Fahrer des Sattelzuges, von Biberach kommend, beim Fahrstreifenwechsel nach rechts den dort befindlichen Zweiradfahrer, der aus Richtung Gengenbach kam. Durch die nachfolgende Kollision verletzte sich der Zweiradfahrer so schwer, dass er an der Unfallstelle verstarb. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Offenburg hat ein Sachverständiger zwischenzeitlich die Arbeit an der Unfallstelle aufgenommen. Diese ist derzeit noch gesperrt. Die Fahndung nach dem noch immer flüchtigen Fahrzeug, zu dem es bislang keine weiteren Erkenntnisse gibt, verlief bislang ohne Erfolg. Neben einem Polizeihubschrauber, waren Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Offenburg und weiterer Polizeipräsidien, wie auch die Bundespolizei, eingebunden. Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten blauen Sattelzug mit weißer Aufschrift oder dem Unfallgeschehen geben können, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 0781 21-4200 an die ermittelnden Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg.

Ursprüngliche Meldung:

Berghaupten, B 33 - Schwerer Verkehrsunfall - Polizei sucht blauen Sattelzug

Kurz vor 16 Uhr kam es auf der B33 auf Höhe Berghaupten zu einem schweren Unfall an dem ein Motorradfahrer und ein Sattelzug beteiligt waren. Der Sattelzug entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle und wird derzeit von der Polizei gesucht. Der blaue Sattelzug mit weißer Aufschrift war in Richtung Offenburg unterwegs. Hinweise bitte an die Polizei über die 110.

