POL-OG: Berghaupten, B 33 - Schwerer Verkehrsunfall - Polizei sucht blauen Sattelzug

Berghaupten (ots)

Kurz vor 16 Uhr kam es auf der B33 auf Höhe Berghaupten zu einem schweren Unfall an dem ein Motorradfahrer und ein Sattelzug beteiligt waren. Der Sattelzug entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle und wird derzeit von der Polizei gesucht. Der blaue Sattelzug mit weißer Aufschrift war in Richtung Offenburg unterwegs. Hinweise bitte an die Polizei über die 110.

/ks

