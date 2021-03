Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Katze angeschossen

Lahr (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagnachmittag vermutlich mit einer Luftdruckwaffe in der Martin-Luther-Straße auf eine Katze geschossen und diese dabei schwer verletzt. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer: 07821 277-0 in Verbindung zu setzen.

/cw

