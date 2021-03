Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Zeugin gesucht

Baden-Baden (ots)

Leichte Verletzungen sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagmittag auf einem Supermarktparkplatz in der Beuerner Straße angefahren. Eine 90-jährige Fiat-Lenkerin setzte gegen 11:45 Uhr beim Ausparken mit ihrem Pkw zunächst zurück und kollidierte hierbei offenbar mit einer 63-jährigen Fußgängerin an. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall scheinbar und machte die Fiat-Lenkerin auf den Unfall aufmerksam. Nun werden die unbekannte Zeugin und weitere Personen die den Unfall beobachtet haben, gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-120 bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden zu melden. /bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell