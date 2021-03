Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Frontalzusammenstoß auf der B3

Kippenheim (ots)

Am Dienstagmorgen kam es an der Kreuzung der B3 mit der K5352 zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Hierbei befuhr ein 25-jähriger Audi-Fahrer die B3 in nördlicher Richtung und überholte an der Abzweigung zu Sulz eine Pkw-Fahrerin. Bei diesem Überholmanöver kam es gegen 05:50 Uhr zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Kleintransporter. Bei dem Aufprall wurden der Fahrer des Audi sowie der 57 Jahre alte Lenker des Kleintransporters schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 41.000 Euro. Aufgrund der Unfallaufnahme und den Rettungsmaßnahmen war die B3 an dieser Stelle bis circa 9 Uhr voll gesperrt. In dem Einsatz waren mehrere Funkstreifenwägen und Rettungsfahrzeuge sowie rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kippenheim beteiligt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell