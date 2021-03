Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Alleinbeteiligt gestürzt

Baden-Baden (ots)

Eine Radfahrerin hat am Dienstagnachmittag nach einem Sturz in Höhe der Tullabrücke leichte Verletzungen davongetragen. Die 44-Jährige befuhr gegen 14 Uhr die Kinzigstraße und stürzte dann offenbar alleinbeteiligt mit ihrem Fahrrad. Die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens führte die Erstversorgung durch und brachte die Leichtverletzte anschließend in ein Krankenhaus. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Stand nicht vor.

