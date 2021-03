Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Betrunken mit dem Auto gefahren

Gaggenau (ots)

Mit rund 1,7 Promille Atemalkoholkonzentration war ein 53-jähriger Autofahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Gaggenau unterwegs. Der Volvo-Fahrer steuerte seinen Wagen auf der Luisenstraße gegen 1:20 Uhr geradewegs in eine Polizeikontrolle hinein. Als er die Scheiben seines Fahrzeuges öffnete, schlug den Beamten des Polizeireviers Gaggenau sofort ein starker Alkoholgeruch entgegen. Der Autofahrer, der den Anweisungen der Beamten nur sehr verzögert Folge leisten konnte, wurde einer Blutentnahme unterzogen, um die genaue Alkoholkonzentration zu bestimmen. Des Weiteren wurde ihm jeglicher zukünftiger Gebrauch eines führerscheinpflichtigen Fahrzeuges untersagt und die Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt. Nun erwartet den 53-Jährigen eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

