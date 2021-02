Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht der Polizeiinspektion Cochem

Cochem (ots)

Münzautomat in Ulmen aufgebrochen - Zeugen gesucht

Am Sonntag, 07.02.2021, gegen 00.10 Uhr brachen bislang unbekannte Täter Münzautomaten an den Staubsaugern der Car-Wash-Anlage in Ulmen, Meisericher Straße 57, auf. Hierbei wurde ein bislang noch nicht fest stehender Geldbetrag entwendet, es entstand zudem erheblicher Sachschaden.

Die Polizeiinspektion Cochem bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02671-9840 zu melden.

Hochwasserlage an der Mosel immer noch angespannt

Die Hochwasserlage an der Mosel ist weiterhin angespannt. Im Bereich der Polizeiinspektion Cochem sind weiterhin viele Straßen gesperrt. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass die Straßensperren nicht "zum Spaß" aufgestellt wurden. Vielmehr dienen sie dem Schutz der Umwelt und verhindern weitere Schäden bei den Anwohnern. Daher wird die Polizei Cochem auch weiterhin die Einhaltung der Durchfahrtsverbote überwachen und ahnden.

