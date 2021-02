Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in einem Supermarkt

Kaisersesch (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es in Kaisersesch zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Koblenzer Straße. Zwei Täter hebelten um 02:27 Uhr die beiden Doppelschiebetüren des Einganges auf und gelangten so in den Markt. Dort entwendeten sie Zigaretten noch unbekannter Marken und in noch unbekannter Höhe. Bereits nach fünf Minuten verließen die beiden Personen den Markt durch die zuvor aufgebrochene Eingangstür. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mayen, Tel.02651/801-0.

