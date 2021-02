Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruchsdiebstahl, Diebstahl von Metallteilen

Mendig (ots)

In der Zeit vom 23. bis 25.01.2021 kam es in Mendig im Bereich des Reginarisbrunnens zu einen Einbruchsdiebstahl in eine Firma. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein im rückwärtigen Bereich gelegenes Tor Zutritt zu dem umzäunten Gelände. Dort entwendeten sie eine große Anzahl von Zeltbauteilen. Für den Abtransport dürfte zumindest ein kleiner LKW erforderlich gewesen sein. Die Höhe des Stehlgutes dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Aufgrund der Zusammensetzung des Diebesgutes dürften es die Täter auf den Metallwert abgesehen haben. Wo wurden zurückliegend solche Teile zum Kauf angeboten bzw. wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen. Hinweise bitte an die Polizei Mayen, Tel. 02651/801-0.

