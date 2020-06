Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Versuchter Einbruch

Rastatt (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Zeit zwischen Samstag, 17.30 Uhr und Sonntag, 15.20 Uhr, in das Treppenhaus eines Anwesens in der Herrenstraße. Der Versuch des Täters, die Eingangstür einer Praxis aufzuhebeln misslang. Ob der Unbekannte möglicherweise gestört wurde, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand unklar. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen; Hinweise werden unter der Telefonnummer: 07222 - 761-0 entgegengenommen.

