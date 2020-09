Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto beschmiert und zerkratzt - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag an der Berufsbildenden Schule (BBS) am Kaiserbergring einen parkenden VW Polo beschädigt.

Die Besitzerin stellte den Wagen um 7:45 Uhr auf dem Parkplatz der BBS ab. Als sie um 15:45 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden. Vorne rechts war der Lack zerkratzt und mit einem weißen Lackstift die Zahlen "323" drauf geschrieben. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. |elz

