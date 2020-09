Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Sachbeschädigung in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Ein 25-Jähriger wird verdächtigt, am Dienstag im Stadtgebiet ein Auto beschädigt zu haben. Zur Verhinderung weiterer Sachbeschädigungen nahm ihn die Polizei in Gewahrsam.

Zur Mittagszeit meldeten Zeugen der Polizei, dass am Stadtpark ein Mann ein parkendes Auto mutwillig beschädigt habe. Vor Ort konnten die Beamten an einem grauen Kleinwagen eine kaputte Windschutzscheibe feststellen. Die Zeugen schilderten, dass der Mann ein Fläschchen gegen die Scheibe des Autos warf und dann Richtung Hauptbahnhof lief. Eine Polizeistreife traf den Verdächtigen in der Nähe an. Er stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Rauschgift fanden die Beamten nicht bei dem Mann. Dem 25-Jährigen wurde für den Bereich des Stadtparks ein Platzverweis erteilt. Etwa zwei Stunden später rückten Einsatzkräfte wegen des 25-Jährigen jedoch erneut aus. In der Logenstraße meldeten Zeugen einen Randalierer. Es stand zu befürchten, dass der Mann parkende Autos beschädigt. Einem weiteren Platzverweis leistete der 25-Jährige nicht Folge, weshalb er zur Verhinderung von Straftaten vorübergehend in Gewahrsam genommen wurde. Ein Richter bestätigte die Maßnahme. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. |erf

