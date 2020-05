Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen

Lingen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagmittag eine Handtasche aus einem Fahrradkorb gestohlen.

Die Geschädigte war gegen kurz nach 12.00 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Feldstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie von einem unbekannten Radfahrer angerempelt wurde. Hierbei nahm er die sich im Fahrradkorb befindliche Handtasche an sich und fuhr anschließend an der Radfahrerin vorbei. Der ca. 180 cm große Mann war mit einer blauen Jogginghose und einem hellen Pullover bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

