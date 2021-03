Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Opferstock entwendet

Baden-Baden (ots)

Wie der Polizei am Dienstag zur Anzeige gebracht wurde, wurde zwischen dem 26. und 27. Februar der Opferstock einer Friedhofskapelle in der Dekan-Höfler-Straße entwendet. Weil der Opferstock täglich geleert wird, hält sich der Diebstahlschaden in Grenzen. Das Behältnis wurde jedoch komplett aus dem Mauerwerk gebrochen, wodurch an diesem ein erheblicher Sachschaden entstand. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, wenden sich unter der Telefonnummer 07221 62505 an die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell