Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Täter entwendet Geldbörse

HildesheimHildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 01.11.2020 klingelte gegen 14:00 Uhr eine unbekannte männliche Person an der Wohnungstür einer Seniorin in der Corvinusstraße in Hildesheim. Nachdem die Geschädigte die Tür geöffnet hatte, ging der Mann unvermittelt und ohne zu Fragen in die Räumlichkeiten. Im Wohnzimmer angekommen, drehte er sich wieder um und verließ die Wohnung mit der Bemerkung, dass er sich geirrt hätte.

Im Nachhinein stellte die Frau fest, dass ihr Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und Bargeld verschwunden waren. Den Täter beschrieb sie wie folgt:

Ende 40

Ca. 180 cm groß

Dunkle Alltagskleidung

Sprach Hochdeutsch

Tipps:

Fragen Sie über eine Türsprechanlage oder durch die geschlossene Tür, wer vor der Tür steht.

Bringen Sie eine Türkette oder einen Türspion an der Wohnungs-beziehungsweise Haustür an.

Lassen Sie Wertsachen nicht im Flur liegen.

