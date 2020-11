Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Portemonnaie gestohlen

HildesheimHildesheim (ots)

Alfeld Am Freitag, 30.10.2020, zwischen 11.00 und 11.30 Uhr, wurde einer 57-jährigen Duingerin, im Aldi-Markt Alfeld/OT Langenholzen, beim Einkaufen ein großes blaues Portemonnaie mit diversem Inhalt aus der Handtasche gestohlen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang eine verdächtige Beobachtung gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei Alfeld, Tel: 05181/91160, zu wenden./tsc

