POL-HI: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Harsum/Asel/ B494 - (jb) Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw kam es am Samstag, gg. 13.10 Uhr auf der B494. Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr eine 73-jährige Harsumerin die B494 aus Richtung Hildesheim. An der Kreuzung Borsumer Str./K202 will sie nach links in Richtung Asel fahren. Beim Abbiegen übersieht sie den 37-jährigen Motorradfahrer aus Sehnde, der die B494 in Richtung Hildesheim befährt. Durch den Zusammenstoß wird der Motorradfahrer leicht verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden derart stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

