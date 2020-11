Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zigarettenautomat aufgebrochen

HildesheimHildesheim (ots)

Nordstemmen (jb) - Unbekannte haben in der Zeit von Freitag, 18.00 bis Samstag, 08.50 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Straßen Kirschenbrink gewaltsam geöffnet. Sie entwendeten Kleingeld sowie Zigaretten in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizei in Sarstedt, Tel. 05066/9850, zu kontaktieren.

