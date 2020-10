Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gefährdung des Straßenverkehrs zwischen Dinklar und Bettmar - Zeugenaufruf

HildesheimHildesheim (ots)

Schellerten (ste) - Am 30.10.2020 kam es gegen 13:30 Uhr auf der L411 zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Nach den gegenwärtigen Erkenntnissen der Polizei Bad Salzdetfurth, befuhr eine 81-jährige Frau aus der Gemeinde Schellerten mit ihrem PKW, Opel Corsa in türkis mit Hildesheimer Kennzeichen die Landesstraße von Dinklar in Richtung Bettmar.

Auf dieser Strecke geriet die Verkehrsteilnehmerin aus bislang ungeklärter Ursache mehrfach in den Gegenverkehr, sodass es zu mindestens zwei Beinaheunfällen kam. Unter anderem mussten ein Fahrzeugführer eines weißen PKWs und ein Fahrzeugführer eines VW Caddys derart ausweichen, dass diese zum Teil die Fahrbahn vollständig verlassen mussten. Hierbei haben diese den angrenzenden Geh- & Radweg befahren, um einen Zusammenstoß mit der Schellerterin zu vermeiden.

Die gefährderten Verkehrsteilnehmer sowie weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

