POL-KA: (KA) Kronau - Unfall mit hohem Sachschaden

Rund 14.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der Bundesautobahn 5, Höhe der Anschlussstelle Kronau ereignete.

Gegen 09:45 Uhr fuhr der 56 Jahre alte Unfallverursacher an der Anschlussstelle Kronau in südliche Richtung auf die A5 auf, ohne die neben ihm fahrende Sattelzugmaschine zu beachten. In der Folge wird der VW des 56-Jährigen erfasst und in die Gleitschutzwand geschleudert, welche dadurch verschoben wurde und in die Gegenfahrbahn ragte. Hier prallte eine 31-jährige Opel-Fahrerin dagegen und beschädigte sich die Vorderachse. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Pkws, mussten in beide Fahrtrichtung jeweils der linke Fahrstreifen gesperrt werden.

