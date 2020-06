Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Holzappel - Fahrzeugbrand -

Holzappel (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (00:43 Uhr) wurde der Polizei ein brennendes Fahrzeug in der Hauptstraße, Höhe Haus Nr. 98, in Holzappel gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Transporter der Marke Fiat Ducato bereits im Vollbrand. Das Feuer wurde durch Kräfte der FFW Holzappel gelöscht; am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Diez etwaige Zeugen oder Hinweisgeber, ggf. verdächtige Wahrnehmungen im o. a. Tatzeitraum telefonisch oder auch gerne per E-Mail mitzuteilen.

