Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an drei PKW in Dinklar - Zeugenaufruf

HildesheimHildesheim (ots)

Schellerten (gle)- In der Gemeinde Schellerten im Ortsteil Dinklar kam es in der Nacht von Samstag, den 31.10.2020 auf Sonntag, den 01.11.2020 zu Sachbeschädigungen an drei PKW. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden durch derzeit unbekannte Täter an drei geparkten Fahrzeugen in der Breite Straße in Dinklar die jeweils rechten Außenspiegel beschädigt. Der Tatzeitraum kann derzeit auf 23:00 Uhr am Samstag bis 10:45 Uhr am Sonntag eingegrenzt werden. Tatbetroffen sind ein PKW Skoda Karoq und ein PKW VW Polo, welche im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt waren. Weiterhin beschädigt wurde ein PKW VW Polo, welcher sich auf einem Privatgrundstück befand. Insgesamt werden die Schäden an den drei Fahrzeugen auf ca. 700 Euro geschätzt.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 05063/9010 entgegengenommen.

