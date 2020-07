Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Komposter durch heiße Asche in Brand geraten

Ubstadt-Weiher (ots)

Vermutlich die noch zu heiß entsorgte Asche einer Feuerschale setzte am Sonntag gegen 19.30 Uhr im Ortsteil Stettfeld einen Komposter in Brand. Das Feuer griff schließlich auf eine danebenstehende Gartenkommode sowie auf die Gartenhütte über. Glücklicherweise entdeckte ein Nachbar das Malheur und löschte kurzerhand mit seinem Feuerlöscher. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr aus Ubstadt-Weiher war mit einem Löschzug nebst Rettungsteam und Notarzt vor Ort geeilt. Am Ende blieb es bei einem geschätzten Schaden von 1.000 Euro.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell