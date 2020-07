Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Einbruch in Supermarkt - Polizei bittet um Hinweise

Malsch Krs. Karlsruhe (ots)

Nach dem Einbruch in einen Supermarkt in der Sezanner Straße bittet der Polizeiposten Malsch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Filialleiter hatte in der Nacht zum Montag gegen 03.10 Uhr die Polizei verständigt, als er nach einer Alarmauslösung Beschädigungen in der Gebäudedecke feststellte. Das Polizeirevier Ettlingen rückte in voller Mannstärke aus und umstellte rasch das Areal. Allerdings waren die Täter nicht mehr vor Ort und auch bei der ausgelösten Fahndung nicht mehr dingfest zu machen.

Wie festzustellen war, wollten die Täter in den Verwaltungsräumen einen Safe öffnen. Offenbar wurden sie dabei durch die Alarmauslösung gestört, so dass sie letztlich ohne Beute die Flucht ergriffen.

Wer in der Nacht von Sonntag auf Montag vor diesem Hintergrund im Bereich des dortigen Supermarktes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 oder direkt beim örtlichen Polizeiposten zu melden.

