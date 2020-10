Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Apotheke - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Apotheke in der Bergstraße einzubrechen. Er scheiterte an dem Versuch, die Seiteneingangstür des Gebäudes aufzuhebeln. Der Tatzeitraum kann auf 20 Uhr bis 8 Uhr begrenzt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter der Nummer 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

