POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw-Scheibe zerstört - Zeugen gesucht

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag kam es im Zeitraum von 18 Uhr bis 19 Uhr zu einer Sachbeschädigung auf dem Parkplatz eines Friedhofs an der L546. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte die Fensterscheibe der Beifahrerseite eines Pkw Mitsubishi. Aus dem Fahrzeuginneren wurden keine Gegenstände entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/2860-0 in Verbindung zu setzen.

