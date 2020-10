Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch: Brand eines Mehrfamilienhauses; Ursache noch unklar; keine Verletzte; Schadenshöhe noch unbekannt; Pressemitteilung Nr. 2

Nußloch (ots)

Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Kurpfalzstraße ist gelöscht. Der Brand war am Mittwochvormittag, kurz vor 11 Uhr, nach den derzeitigen Erkenntnissen auf dem Balkon der Dachgeschosswohnung aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hatte sich niemand im Gebäude aufgehalten. Der Sachschaden lässt sich momentan noch nicht näher beziffern, dürfte jedoch mehrere zehntausend Euro betragen. Die Dachgeschosswohnung ist unbewohnbar. Die Brandexperten des Polizeireviers Wiesloch haben die Ermittlungen aufgenommen.

