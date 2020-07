Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuer Person in Gefahr

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Gegen 17:40 Uhr rückten die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und der Rettungsdienst zur Weißenburgstraße in Dinslaken aus. Gemeldet war ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus mit Personen in Gefahr. Nachdem sich die Feuerwehr Zugang zur Brandwohnung geschaffen hatte, konnte die Ursache schnell abgelöscht und nach draußen befördert werden. Eine Person befand sich noch innerhalb der Brandwohnung. Die Person war ansprechbar und wurde durch die Feuerwehr nach draußen geführt. Anschließend wurde sie an den Rettungsdienst übergeben. Dieser betrachte die Person zur weiteren medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus. Nachdem die Wohnung quergelüftet wurde, rückte die Feuerwehr gegen 18:10 Uhr wieder ein.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dinslaken

Stephan Hinz-Sobottka

Telefon: 02064 / 6060-150

E-Mail: stephan.hinz-sobottka@dinslaken.de

http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell