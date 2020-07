FW Dinslaken: Feuer, Menschenleben in Gefahr

Feuerwehr Dinslaken

Feuer, Menschenleben in Gefahr

Dinslaken

Feuer, Menschenleben in Gefahr so lautete die Alarmmeldung für die Feuerwehr Dinslaken um 14:48 Uhr am heutigen Tag. In einem Mehrfamilienhaus auf dem Rembrandtweg im Ortsteil Hiesfeld war es in einer Wohnung zu einer Verrauchung gekommen. Aufmerksame Nachbarn hatten die piepsenden Rauchwarnmelder gehört und die Feuerwehr alarmiert. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz hatte die Ursache schnell gefunden und abgelöscht. Nachdem die betroffene Wohnung quergelüftet wurde, konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Glück im Unglück hatten die vielen Bewohner des Gebäudes, da niemand verletzt wurde. Gegen 15:50 Uhr endete der Einsatz für die Feuerwehr und die alarmierten Einheiten Hauptwache, Hiesfeld und der Rettungsdienst konnten zu ihren Standorten einrücken.

