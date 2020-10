Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch: Brand eines Mehrfamilienhauses; Ursache noch unklar; Pressemitteilung Nr. 1

Nußloch (ots)

Aktuell brennt es in einem Mehrfamilienhaus in der Kurpfalzstraße. Die Feuerwehr ist bereits im Einsatz. Über die Ursache und das Ausmaß des Brandes sowie über eventuelle Verletzte liegen noch keine Informationen vor. Die Kurpfalzstraße ist zwischen dem Kreisverkehr in der Walldorfer Straße und der Barlachstraße gesperrt.

