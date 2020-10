Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/A5: Schwer Verkehrsunfall am Walldorfer Kreuz; Autobahn in Richtung Karlsruhe nach wie vor voll gesperrt; Pressemitteilung Nr. 2

St. Leon-Rot/A5 (ots)

Der nach einem Verkehrsunfall eingeklemmte und dabei schwer verletzte Sprinterfahrer wurde mittlerweile geborgen und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Mann war gegen 7 Uhr mit seinem 3,5 Tonner auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er kurz vor dem Walldorfer Kreuz auf einen stehenden Sattelzug auffuhr. Dessen Fahrer wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Autobahn ist in Richtung Süden nach wie vor voll gesperrt.

