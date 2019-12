Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevealaer - Einbruch in Spielhalle

Kevelaer (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag, 10.12.2019, in eine Spielhalle auf der Feldstraße eingebrochen. Hierzu lösten sie das Kunststoffelement einer Seiteneingangstür heraus und gelangten so in das Gebäudeinnere. In zwei Räumen der Spielhalle hebelten die Täter insgesamt 15 Automaten auf und erbeuteten Bargeld. Die Bewegungsmelder hatten die Verdächtigen durch Abkleben außer Funktion gesetzt. Überwachungskameras haben Teile der Tatausführung aufgezeichnet. Daher lässt sich die Tatzeit auf zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr eingrenzen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht Zeugen. (SI)

