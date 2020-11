Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Fensterscheibe mit Stein eingeworfen

HildesheimHildesheim (ots)

Alfeld/Warzen Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Samstagnacht in 31061 Alfeld/OT Warzen, Gerzer Straße, mit einem Stein eine Fensterscheibe eines Wohnhauses eingeworfen. Gegen 01.30 Uhr hörte der 71-jährige Hauseigentümer das Klirren einer Scheibe. Daraufhin war er zur Haustür gegangen. Dort stellte er fest, dass eine Fensterscheibe an seinem Haus eingeworfen worden war. Auf der Gerzer Straße habe er noch 3 Personen weglaufen gesehen. Der Stein, mit dem die Scheibe eingeworfen wurde, lag im Haus. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Alfeld, Tel. 05181/91160, in Verbindung zu setzen./tsc

