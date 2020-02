Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wallmenroth - Verkehrsunfall mit Flucht

Wallmenroth (ots)

Ein 33-Jähriger befuhr mit einem Pkw am Dienstag, den 25.02.2020, gegen 09:58 Uhr, die Bundesstraße 62 aus Richtung Wissen kommen in Richtung Wallmenroth. Etwa 250 Meter vor dem Ortseingang Wallmenroth sei dem 33-Jährigen ein weißer Lkw (7,5 Tonner) teilweise auf seiner Fahrbahn entgegen gekommen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden sei der 33-Jährige nach rechts ausgewichen. Es kam zur Kollision mit der Schutzplanke, wodurch die Fahrzeugfront abgerissen wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Wissen fort, ohne die Feststellung seiner Person zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

