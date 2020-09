Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Halden

Hagen (ots)

In der Rohrstr. kam es gegen 00:30 Uhr in der Nacht zu Samstag zu einem Einbruchalarm. Der Anrufer bei der Polizei entdeckt am Objekt eine eingeschlagene Scheibe. Da er nicht erkennen kann, ob Personen in dem Objekt sind, zieht er sich etwas zurück. Die eingetroffenen Polizeilräfte durchsuchen das Objekt und finden keine Personen mehr vor. Die Kriminalpolizei übernahm mit der Spurensuche noch in der Nacht die Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Telefon: 02331 986-0



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell