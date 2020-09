Polizei Hagen

POL-HA: LKW-Fahrer stand unter Drogeneinfluss

Hagen (ots)

Am Freitagmorgen (18.09.2020), gegen 07.45 Uhr, führte der Verkehrsdienst der Hagener Polizei in der Elseyer Straße Verkehrskontrollen durch. Hierbei hielten die Beamten einen LKW aus dem Märkischen Kreis an. Bei der Überprüfung des 37-jährigen Fahrzeugführers konnte ein leichter Alkoholgeruch in dessen Atemluft festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,1 Promille und war somit verkehrsrechtlich unproblematisch. Aber den Beamten fielen auch die glasigen Augen des LKW-Fahrers auf. Ein Drogenvortest bei ihm verlief positiv und der 37-Jährige musste für eine Blutprobe mit zur Wache. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt und er erhielt eine Anzeige. Zudem konnten die Beamten im LKW geringe Mengen an Drogen finden. Den 37-Jährigen und dessen 38-jährigen Beifahrer erwartet nun zusätzlich eine Strafanzeige wegen unerlaubten Drogenbesitzes. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (ts)

