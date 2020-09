Polizei Hagen

POL-HA: Bochumer fährt unter Drogeneinfluss

Hagen (ots)

Ein 24-Jähriger fiel am Donnerstag (17.09.2020) gegen Mitternacht mit seinem BMW einer Streifenwagenbesatzung durch seine Fahrweise in der Altenhagener Straße auf. Aufgrund dessen wurde er in der Eckeseyer Straße angehalten und kontrolliert. Der Mann zeigte auch während der Kontrolle ein auffälliges Verhalten. Der Verdacht der Polizisten bestätigte sich durch einen freiwillig durchgeführten Drogenvortest, der positiv verlief. Die Polizisten brachten den Bochumer zu einer Hagener Polizeiwache und ließen ihm dort zwei Blutproben entnehmen. Anschließend wurde der Mann wieder entlassen. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

