Polizei Hagen

POL-HA: Brand in Hohenlimburg

Hagen (ots)

Am Freitagabend gegen 22:45 Uhr meldet sich ein aufmerksamer Bürger und teilt mit, das er von seiner Wohnung in nördlicher Richtung in den Wald schaut und dort vermeintlichen Feuerschein sieht. Die über die Berliner Allee anfahrenden Einsatzkräfte bermerken dazu auch noch Rauch. Im dortigen Waldgebiet brennt tatsächlich eine Waldhütte. Gegen 01:30 Uhr ist der Brand gelöscht. Eine Brandwache der Feuerwehr verblieb vor Ort. Da die Ursache des Brandes noch unklar ist hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

