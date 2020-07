Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Geschäft für Bürobedarf

Tresor geöffnet

Kleve-Rindern (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (28. Juli 2020) stiegen unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster in ein Geschäft für Bürobedarf an der Daimlerstraße ein. Sie entwendeten aus dem Verkaufsraum hochwertige Schreibgeräte. Zudem öffneten die Diebe mit einem Trennschleifer oder ähnlichem einen Tresor, aus dem sie Bargeld stahlen. Die Kripo Kleve bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 02821 5040 zu melden. (cs)

