Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 50 Handyverstöße in zwei Stunden

Stuttgart-OstStuttgart-Ost (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben am Donnerstag (12.11.2020) an der Kreuzung Heilmannstraße / Am Neckartor Verkehrskontrollen durchgeführt und ihr Hauptaugenmerk dabei auf die Einhaltung des Rotlichts und das Benutzungsverbot von Mobiltelefonen während der Fahrt gelegt. Zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr stellten die Beamten insgesamt 79 Verstöße fest. Alleine 50 Verkehrsteilnehmer benutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon, weitere zehn Autofahrer missachteten das Rotlicht der Ampel. Weitere Fahrzeuglenker hatten beispielsweise den Sicherheitsgurt nicht angelegt oder die mitgeführte Ladung nicht ausreichend gesichert. Die Beamten leiteten gegen die Fahrer Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell