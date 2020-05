Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Krad der Marke KTM 300E in 17509 Netzeband entwendet

PR Wolgast (ots)

In der Zeit vom 10.05.2020,00:00 Uhr bis 10.05.2020,07:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem Firmengelände in Netzeband (bei Katzow) ein abgestelltes Kraftrad der Marke KTM 300E. Das Motorrad ist weiß/orange lackiert.Der Gesamtschaden beträgt ca. 11.000,-EUR. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang die Hinweise geben können. Dafür kann das Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836/2520 kontaktiert oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell