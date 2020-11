Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-DegerlochStuttgart-Degerloch (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagabend (09.11.2020) eine 20 Jahre alte Frau auf ihrem Weg zu einem Parkplatz an der Leinfeldener Straße sexuell belästigt. Die 20-Jährige war gegen 20.50 Uhr vom Bahnhof Degerloch auf dem Weg zu ihrem geparkten Auto. Dabei folgte ihr offenbar ein Mann. An der Kreuzung Wurmlinger Straße/ Leinfeldener Straße griff er der jungen Frau an ihr Hinterteil und zog sie an sich. Die 20-Jährige löste sich aus dem Griff, rannte zu ihrem Fahrzeug und fuhr anschließend weg. Auf der Flucht zu ihrem Auto begegnete sie auch einem unbekannten älteren Herrn, den sie um Hilfe bat. Der Täter soll zwischen 18 und 21 Jahre alt, dünn und etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte dunkelblonde, kurze Haare, die seitlich abrasiert und oben etwas länger waren. Außerdem hatte er auffallend schiefe Zähne, unreine Haut und auffallendes Brusthaar. Die Frau beschrieb, dass er ein osteuropäisches Erscheinungsbild hatte und deutsch mit Akzent sprach. Er war bekleidet mit einer Hemdjacke und einem Unterhemd sowie mit einer Jeans und Turnschuhen. Zeugen, insbesondere der unbekannte Passant, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +49711899057778 in Verbindung zu setzen.

