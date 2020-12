POL-VER: Pressemeldung für den 25.12.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Bereich Achim:

Garageneinbruch Achim, Di., 20.12.2020 08:45 - Di., 22.12.2020 16:30 Uhr In Achim gelangten bislang unbekannte Täter gleich zweimal in die Garage einer 86-Jährigen. Bereits am vergangenen Sonntag und am dem folgenden Dienstag sollen die Täter sich unbefugten Zugang zu der Garage verschafft haben. Was die Einbrecher gesucht haben, ist bisher lediglich zu vermuten, da nichts entwendet wurde. Zeugen, die in den letzten Nächten verdächtige Beobachtungen im Bereich der Waldenburger Straße in Achim gemacht haben, werden gebeten dies der Polizei in Achim unter 04202-9960 zu melden.

Berauscht und ohne Fahrerlaubnis Ottersberg In den Abendstunden des Heiligen Abends bekam die Polizei einen Hinweis, dass im Bereich Ottersberg ein Pkw auffällig fahren würde. Es wurde vermutet, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein soll. Der 37-Jährige war der Polizei bereits bekannt und wurde schließlich an seiner Wohnanschrift mit seinem Fahrzeug angetroffen. Aufgrund der Alkoholbeeinflussung erfolgte die notwendigen Blutentnahme. Den Herrn erwartet nun ein weiteres Strafverfahren.

Bereich Verden:

- Keine presserelevanten Ereignisse -

Bereich Autobahnpolizei:

Unfall mit Sachschaden Am Donnerstag Nachmittag kam ein 36-jähriger Mann aus Delmenhorst mit seinem Pkw auf der Autobahn 27 an der Anschlussstelle Verden-Nord aus Richtung Bremen in der Kurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte im dortigen Sichtdreieck mit seinem Pkw gegen zwei Bäume. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die beiden Bäume wurden durch den Unfall beschädigt. Der Mann hatte Glück im Unglück und wurde durch den Unfall nicht verletzt. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Es entstand ein Schaden von zirka 7500 Euro.

Betrunken von Fahrbahn abgekommen Am Donnerstagabend befuhr ein 60-jähriger aus der Nähe von Wuppertal mit seinem Pkw die Autobahn 1 zwischen Posthausen und dem Bremer-Kreuz. Bei dem Versuch, die Autobahn an der Anschlussstelle Oyten zu verlassen, kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Schutzplanken. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt, an den Schutzplanken entstand Sachschaden. Der Mann wurde durch den Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt, ein freiwilliger Alkoholtest ergab 1,58 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bereich Osterholz:

- Keine presserelevanter Ereignisse -

Hensen, POK

