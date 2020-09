Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Bauwagen abgebrannt

Werl (ots)

Nach ersten Erkenntnissen kann, nach dem Brand eines Bauwagens in der Belgischen Straße, Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Am Samstag (19. September) bemerkte ein Zeuge, gegen 14.15 Uhr, den Brand des Bauwagens in der Belgischen Straße und verständigte die Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Ob eine Gruppe Jugendlicher mit dem Brandgeschehen etwas zu tun haben könnte, steht noch nicht fest. Der Zeuge bemerkte zuvor eine Gruppe, die ihm in dem Neubaugebiet Melsterhag mit ihren Fahrrädern sehr schnell entgegenkam. Die circa 12 bis 15-Jährigen trugen alle kurze Hose und T-Shirts. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (reh)

