PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 44-Jährige aus dem Rheingau vermisst

Bad Schwalbach (ots)

(fh)Seit Donnerstag, dem 08.07.2021, wird die 44 Jahre alte Paula Baric aus einer psychiatrischen Einrichtung im Rheingau vermisst. Die Vermisste kehrte am späten Donnerstagabend nicht zur Einrichtung zurück und wurde zuletzt am Freitagmorgen in Wiesbaden gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die bisherigen Suchmaßnahmen und die Ermittlungen der Wiesbadener Kriminalpolizei führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Vermisste ist circa 172 cm groß und hat eine schlanke Statur. Ihre schulterlangen, braunen Haare trug sie in der Vergangenheit meist zum Zopf gebunden. Zuletzt soll sie eine rote Jacke, Jeans und Turnschuhe getragen haben. Sie könnte weiterhin eine Brille tragen.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-3333 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

